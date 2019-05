A Genova un importante convegno su Caravaggio con i maggiori esperti italiani

Scritto in data 19/05/2019, 22:38:44

Mercoledì 22 maggio 2019 si terrà a Genova, a Palazzo della Meridiana, un importante convegno su Caravaggio (Michelangelo Merisi; Milano, 1571 - Porto Ercole, 1610), intitolatato Intorno all’Ecce Homo di Caravaggio di Palazzo Bianco: si tratta di una giornata di studi a margine della mostra Caravaggio e i genovesi. Committenti, collezionisti, pittori (della quale potete leggere la nostra recensione a questo link). Il convegno, a cura di Anna Orlando, è promosso dall’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana e dal Comune di Genova, Assessorato al Marketing Territoriale, Politiche Culturali e Politiche per i Giovani, e si avval del patrocinio di Ministero per i Beni e le Attività culturali, Regione Liguria e Comune di Genova. Per l’occasione, l’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana ha anche organizzato il prestito dell’Ecce Homo attribuito a Caravaggio e conservato al Convento dei Carmelitani Scalzi di Arenzano. L’opera sarà visibile accanto all’Ecce Homo di Palazzo Bianco (già prestata per la mostra di Palazzo della Meridiana) fino alla chiusura della rassegna, il prossimo 24 giugno. Peraltro, in occasione del convegno, i partecipanti potranno accedere all’esposizione con biglietto ridotto.

La partecipazione è gratuita ma per poter assistere all’evento è obbligatorio prenotarsi a questo link. Di seguito il programma completo della giornata:

9:30

Saluto di Davide Viziano, Presidente dell’Associazione Palazzo della Meridiana

Saluto di Barbara Grosso, Assessore al Marketing Territoriali, Politiche Culturali e Politiche per i Giovani del Comune di Genova

Relazione sul restauro del 2003, Cristina Bonavera, Genova, restauratrice

Note sull’autografia, possibile datazione e possibile committenza, Anna Orlando, curatrice della mostra

11:30

Visita alla mostra (biglietto ridotto a 8 euro per i partecipanti al convegno)

12:30 Pausa pranzo

14:00 Apertura del dibattito. Modera Lauro Magnani, Università degli Studi di Genova. Intervengono:

Rossella Vodret, Roma, già Soprintendente speciale per il Polo Museale Romano e curatrice della mostra Dentro Caravaggio (leggi la recensione), 2017

Francesca Cappelletti, Università di Ferrara, co-curatrice della mostra Caravaggio a Roma. Amici e nemici (leggi la recensione), Parigi 2018

Maria Cristina Terzaghi, Università di Roma, Roma Tre, co-curatrice del catalogo Caravaggio a Roma. Amici e nemici, Parigi 2018 e della mostra Caravaggio a Napoli (leggi la recensione), Napoli 2019

Riccardo Lattuada, Università degli Studi della Campania ’Luigi Vanvitelli’, Napoli

Gianni Papi, Firenze, storico dell’arte, ricercatore indipendente

Bert Treffers, Katholieke Universiteit di Nijmegen



Partecipano:



Laura Stagno, Università di Genova, autrice del saggio in catalogo Caravaggio e Genova. Il ruolo di Giovanni Andrea I Doria Principe di Melfi

Margherita Priarone e Raffaella Besta, conservatrici dei Musei di Strada Nuova, autrici del saggio in catalogo Il dibattito sull’Ecce Homo di Palazzo Bianco: storia e fortuna critica di un “ritrovamento” tra vicenda attributiva e ipotesi di provenienza

Agnese Marengo, Milano, co-autrice del saggio in catalogo Collezionare Caravaggio a Genova tra originali e copie

19:00 Chiusura dei lavori (Anna Orlando)

