Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ecco quali sono le 77 gallerie partecipanti

Scritto in data 04/06/2019, 20:35:29

La Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze compie in questo 2019 i suoi sessant’anni di attività e la trentunesima edizione, che si terrà a Palazzo Corsini dal 21 al 29 settembre, si preannuncia quindi molto ricca. Nel frattempo, la BIAF annuncia la lista delle 77 gallerie, provenienti da tutto il mondo, che esporranno a Palazzo Corsini e che sono specializzate nelle più varie discipline artistiche. Come di consueto, la BIAF porterà a Firenze i più rinomati mercanti d’arte al mondo e le gallerie che oggi sono protagoniste del mercato internazionale dell’arte, tanto da attirare attenzione e fiducia da parte di grandi musei e collezionisti privati. Ci sono ben sedici new entry, tra cui nomi blasonati come la Galerie Canesso di Parigi, la Galerie Sisman di Parigi, Simon C. Dickinson e Peter Finer da Londra, Nicholas Hall di New York, la Galleria Continua di San Gimignano e la galleria Caretto & Occhinegro di Torino.

“Il mio sogno”, dichiara Fabrizio Moretti, Segretario Generale della BIAF per la terza volta, “è che la BIAF possa portare alla luce tutte quelle opere che sono importanti documenti della storia dell’arte, grazie all’appassionato impegno di tutti i suoi galleristi, diventando così un punto di riferimento per il mercato dell’arte ma anche per un pubblico più vasto in Italia e non solo. Penso alla trentunesima edizione come ad un movimento che dovrà far partecipare tutta la città di Firenze alla settimana dell’arte, la Florence Art week, che prenderà avvio il 19 settembre 2019 con la preview della BIAF a Palazzo Corsini”.

Ecco l’elenco completo: 800/900 Artstudio, Livorno; Al Fine Art Antonacci Lapiccirella, Roma; Altomani & Sons, Milano; Paolo Antonacci, Roma; W. Apolloni, Roma; Giovanni Asioli Martini, Imola; Bacarelli Antichità Firenze; Giorgio Baratti Antiquario, Milano (new entry); Guido Bartolozzi Antichità Firenze; Benappi Fine Art, Londra; Bottegantica, Bologna; Botticelli Antichità, Firenze; Maurizio Brandi Antiquario, Napoli; Callisto Fine Art, Londra (new entry); Roberto Campobasso, Napoli; Cantore Gallerria Antiquaria, Modena; Caretto & Occhinegro, Torino (new entry); Mirco Cattai Fine Art & Antique Rugs, Milano; Alessandro Cesati, Milano; Luciano Coen Arazzi E Tappeti Antichi, Roma; Copetti Antiquari, Udine; Alberto Di Castro, Roma; Alessandra Di Castro, Roma; Simon C. Dickinson Ltd., Londra (new entry); Miriam Di Penta Fine Arts, Roma (new entry); Debora Elvira Young, Oropesa Del Mar (new entry); Enrico Gallerie d’Arte, Milano; Peter Finer, Londra (new entry); Fondantico di Tiziana Sassoli, Bologna; Enrico Frascione, Firenze; Frascione Arte, Firenze; Galerie Canesso, Parigi (new entry); Galerie Sismann, Parigi (new entry); Galleria Berardi, Roma; Galleria Continua, San Gimignano (new entry); Galleria Gomiero, Milano; Galleria Marletta, Firenze (new entry); Galleria Silva, Milano; Galleria Russo, Roma (new entry); Galleria Carlo Virgilio & C., Roma; Gallo Fine Art, Milano; Michele Gargiulo Antichità, Napoli; Dario Ghio Monte, Carlo; Giacometti Old Masters Paintings, Napoli; Nicholas Hall, New York (new entry); Iotti Antichità, Reggio Emilia; Matteo Lampertico, Milano; Cesare Lampronti, Londra; Leone Antiquariato, Napoli (new entry); Longari Arte Milano, Milano; Lullo Pampoulides, Londra; Enrico Lumina, Bergamo; Fabio Massimo Megna, Roma; Sandro Morelli, Firenze; Moretti, Londra; Maurizio Nobile, Bologna; Carlo Orsi, Milano; Orsini Arte e Libri, Milano; Walter Padovani, Milano; A. Pallesi Art Gallery, Monaco; Parronchi Dipinti ’800-’900, Firenze (new entry); Piva & C., Milano; Porcini, Napoli; Giovanni Pratesi, Firenze; Il Quadrifogli,o Milano; Robertaebasta, Milano; Robilant+Voena, Londra ; Romano Fine Art, Firenze; Romigioli Antichità, Legnano; Salamon & C., Milano; Santa Tecla, Padova; Scultura Italiana D.Mottola, Milano; Secol-Art Antichità, Torino (new entry); Società di Belle Arti, Viareggio; Sperone Westwater, New York; Tettamanti Antichità, Firenze; Tornabuoni Arte, Firenze.

Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito della BIAF.

