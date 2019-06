La Germania restituisce all'Italia una testa romana trafugata, è un'opera in marmo del II secolo d.C.

Scritto in data 20/06/2019, 15:15:40

La Germania ha restituito all’Italia una testa romana, in marmo, risalente al II secolo d.C.: la restituzione è avvenuta nell’ambito di una cerimonia tenutasi alla residenza dell’ambasciatore tedesco a Roma, Viktor Elbling. Si tratta di un’opera che, stando alla ricostruzione degli esperti, fu rinvenuta durante uno scavo a Fondi (Latina): se ne ha notizia dal 1937 e fu trafugata dall’Italia probabilmente tra il 1944 e l’inizio degli anni Sessanta. Nel 1964 la testa è attestata al Museo Archeologico dell’Università di Münster: l’allora direttore aveva acquistato il reperto da un privato cittadino di Amburgo, senza che però ci fossero prove della provenienza illecita. Ed è stata proprio l’Università di Münster che, una volta compreso che si trattava di un reperto arrivato in modo dubbio, ha proposto la restituzione all’Italia.

“Si tratta di un atto dal valore altamente simbolico in quanto testimonia la piena adesione di Italia e Germania a principi e valori di carattere universale e il nostro approccio condiviso al concetto di tutela del patrimonio culturale”, ha dichiarato il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli. “L’atteggiamento dell’Italia non è solo quello di un paese che rivendica la restituzione di opere d’arte trafugate ma siamo in prima fila, quando ne ricorrono le circostanze, nella restituzione di opere d’arte appartenenti al patrimonio culturale di altri Paesi. È così che intendiamo combattere il fenomeno del mercato illegale del patrimonio culturale”.

Ancora non è stato comunicato il museo a cui la testa romana sarà destinata.

