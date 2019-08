Il Castello di Sammezzano candidato al 7 Most Endangered Programme 2020

Il Castello di Sammezzano è stato candidato alla quinta edizione del 7 Most Endangered, il programma comunitario promosso da Europa Nostra, la federazione pan-europea per il patrimonio culturale che ha l’obiettivo di individuare i luoghi in pericolo presenti sul territorio europeo e mobilitare soggetti pubblici e privati poiché ne venga assicurato il recupero.

L’istanza per la partecipazione al programma, avanzata mediante Imago Mundi Onlus - Associazione Culturale di Cagliari, è avvenuta nell’ambito di Save Sammezzano, la campagna di sensibilizzazione internazionale guidata da Francesco Esposito per ottenere tutela, valorizzazione e fruibilità pubblica di Sammezzano.

La candidatura di Sammezzano, il cui esito sarà rivelato nella primavera del 2020, ha ottenuto il supporto ufficiale del Ministero dei Beni Culturali, della Regione Toscana, del Comune di Reggello, del Comitato FPXA e della Kairos Srl.

Il Castello di Sammezzano, già vincitore dell’ottavo Censimento I Luoghi del Cuore promosso dal FAI e unico sito culturale italiano giunto nella fase finale della precedente edizione del 7 Most Endangered, è il più importante esempio di architettura eclettica d’Italia.

Tuttavia il Castello permane chiuso e in stato di semiabbandono da quasi un trentennio, con un conseguente aggravio della sua già drammatica situazione strutturale.

La partecipazione al 7 Most Endangered Programme 2020, oltre a esortare le autorità italiane a identificare quanto prima una proprietà definitiva che possa risanarlo e renderlo fruibile, potrebbe attirare l’interesse di potenziali investitori disposti a collaborare a un futuro progetto di recupero.

Nell’immagine, la Sala dei Gigli del Castello di Sammezzano (dal sito di Save Sammezzano)

