A Palazzo Pitti arrivano 41 nuove panchine per rendere più confortevoli gli spazi del secondo piano dell’ex reggia e in particolare della Galleria di Arte Moderna.

Nuove panche in legno e cuoio, ognuna dotata di ampio spazio per circa tre sedute. Trenta sono state collocate lungo il percorso della Gam, dove in precedenza non ce n’erano; altre undici nei pianerottoli dello scalone monumentale e negli spazi di distribuzione antistanti i musei al secondo piano di Palazzo Pitti.

Complessivamente i visitatori dei musei del secondo piano di Palazzo Pitti hanno ora quindi a disposizione 123 nuovi posti a sedere.

“Un passo avanti nella nostra missione di rendere i nostri musei sempre più a misura delle persone e in linea con l’operazione avviata agli Uffizi dove già sono stati installati centinaia di nuovi posti a sedere" ha commentato il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt.

A Palazzo Pitti arrivano nuove panchine: ora ci sono 123 nuove sedute