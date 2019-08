Scritto in data 19/08/2019, 11:42:03

Nel 1969, dal 15 al 18 agosto, si tenne, a Bethel, nello stato di New York, il festival di Woodstock. Per festeggiare i 50 anni dell’iconico evento musicale, a Firenze si terrà, dal 3 ottobre al 3 novembre 2019, la mostra Woodstock e gli altri, allestita nello spazio espositivo del Consiglio Regionale della Toscana intitolato a Carlo Azeglio Campi.

La mostra è un’esposizione delle fotografie di Amalie R. Rothschild (1916 - 2001), fotografa americana di nascita e fiorentina di adozione, e ha lo scopo di celebrare sia Woodstock che gli altri festival musicali che si tennero in quell’anno: il Festival di Newport (luglio 1969), il festival dell’Isola di Wight (settembre 1969), il live dei Rolling Stones al Madison Square Garden di New York (27 novembre 1969) e i vari concerti del Fillmore East (tutto l’anno).

La rassegna si articolerà in due sezioni, una dedicata a Woddstock che esporrà le foto dei vari cantanti e musicisti che vi parteciparono come Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana e gli Who, la seconda sezione sarà dedicata ai festival sopracitati, gli “altri”, appunto.

Ideata da Marco Ferri, anche curatore insiem a Rothschild stessa, la mostra si terrà dal 3 ottobre al 3 novembre.

Nell’immagine: Janis - Tina 1024 © Amalie R. Rothschild

Firenze ricorda i cinquant'anni di Woodstock con le fotografie di Amalie Rothschild