Alberto Angela con il suo Leonardo da Vinci re dello share: batte anche Amici Celebrities della De Filippi

Il Leonardo da Vinci secondo Alberto Angela piace al pubblico televisivo, che incorona il celebre divulgatore re dello share: il programma dedicato al genio toscano, andato in onda ieri, sabato 28 settembre, è stato infatti seguito da 3 milioni e 614mila telespettatori, con il 20% di share. È stato dunque il programma più visto del prime time in Italia: una vittoria di misura su Amici Celebrities di Maria De Filippi, che si è fermato a 3 milioni e 066mila spettatori aggiudicandosi il 19,45% dello share.

“È un risultato magnifico”, commenta Alberto Angela. “Il giusto riconoscimento del lavoro di un gruppo straordinario con il quale ho la fortuna di lavorare e di un’azienda che ha creduto che l’impossibile fosse... possibile: la cultura in prima serata di sabato su Rai Uno. È una vittoria collettiva quindi. Ma di questo gruppo di lavoro fa parte anche il pubblico. In effetti è solo assieme ai telespettatori che si può parlare di Arte del Rinascimento e vincere un prime time del sabato. Perché? La risposta è attorno a voi: la ricchezza del nostro paese, in tutte le città e in tutti i secoli. In Italia si è sviluppata una diffusa cultura...della cultura. Che spiega (in buona parte) i risultati di ieri. È un valore che bisogna a tutti i costi proteggere”.

Il grande risultato di Alberto Angela è segno che il pubblico televisivo ha fame di cultura. E sembra averlo compreso anche il ministro dei beni culturali Dario Franceschini, che ha twittato: “un grande successo è un’altra prova che cultura e qualità possono e debbono essere al centro della programmazione Rai. Questo è il servizio pubblico che ci aspettiamo”. E adesso il pubblico non può che attendersi che la rete televisiva pubblica continui a proporre approfondimenti culturali di sempre più alta qualità.

