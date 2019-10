Arezzo, nuova illuminazione per il capolavoro di Piero della Francesca, la Leggenda della Vera Croce

Scritto in data 05/10/2019, 08:48:36

La Leggenda della Vera Croce, il capolavoro di Piero della Francesca (Borgo San Sepolcro, 1412 circa - 1492) che decora la Cappella Bacci nella Basilica di San Francesco ad Arezzo, brilla di nuova luce: il Polo Museale della Toscana (che gestisce il sito) e l’azienda iGuzzini, leader nel settore dell’illuminazione architetturale, hanno infatti dotato gli affreschi di un nuovo impianto di illuminazione che intende esaltare l’opera creata dal maestro toscano tra il 1453 e il 1459 per illustrare alcune delle storie della Leggenda aurea di Jacopo da Varazze (in particolare, Piero, negli affreschi, racconta la storia del ritrovamento e della riconquista del legno della croce di Cristo).

L’impianto è stato progettato dall’architetto Antonio Stevan ed è stato realizzato in collaborazione con il direttore della Basilica di San Francesco, Rossella Sileno: l’obiettivo è quello di valorizzare la pittura chiara e luminosa di Piero della Francesca con degli apparecchi speciali Palco su binario Low Voltage (diametro 62 mm). In più, rispetto al vecchio impianto, quello nuovo introduce soluzioni che riducono al minimo l’impatto visivo, per andare incontro alle esigenze dei visitatori. E ancora, l’intervento permetterà una riduzione significativa dei consumi energetici, pari a circa l’80% rispetto all’impianto precedente, grazie alla maggiore efficienza degli apparecchi a sorgente LED (con temperatura colore di 3500 K), nonché un notevole abbattimento dei costi di manutenzione. Tutti i corpi illuminanti sono infine dotati di driver DALI e sistema di controllo che permette di gestire da remoto e tramite dispositivi mobili diversi scenari luminosi, quando necessario.

La nuova illuminazione della Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca si inserisce all’interno del programma Light is Back con il quale iGuzzini intende contribuire attivamente alla valorizzazione e salvaguardia dei beni culturali. Nato negli anni Novanta, il programma ha interessato di recente capolavori come il Santuario Pontificio della Scala Santa a Roma (2019), i dipinti del Tintoretto presso la Scuola Grande di San Rocco a Venezia (2018), la Pietà di Michelangelo (2018), il Museo del Satiro di Mazara del Vallo (2018), la Cappella degli Scrovegni di Padova (2017) e il Cenacolo Vinciano (2015), tutti dotati di nuova luce.

“È fonte di nuova emozione il poter ammirare il capolavoro di Piero della Francesca, e la sua ‘pittura di luce’, risplendere in tutta la sua cristallina leggibilità”, dichiara Stefano Casciu, Direttore del Polo museale della Toscana, “grazie all’intervento illuminotecnico che ne esalta allo stesso tempo le forme, lo spazio e il colore. Per questo straordinario risultato ringrazio vivamente lo sponsor tecnico iGuzzini per il generoso impegno economico e culturale che valorizza al meglio il capolavoro di Piero della Francesca, e il lungo e complesso intervento di restauro, tra i più avanzati in Italia e nel mondo, condotto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in collaborazione con i maggiori esperti del settore, concluso dopo anni di lavoro nel 2000, ma che resta ancora un punto di riferimento per la conservazione dei dipinti murali realizzati nella tecnica mista dell’affresco e della pittura a tempera e ad olio”.

“Siamo entusiasti di avere contribuito alla conservazione e valorizzazione dell’opera magna di un maestro dall’eccezionale sensibilità luministica”, afferma Adolfo Guzzini, Presidente Emerito di iGuzzini illuminazione. “Con questo progetto prosegue il nostro impegno nella ricerca e sviluppo di soluzioni in grado di esaltare luoghi dal grande valore spirituale, artistico e culturale come la Cappella Maggiore della Basilica di San Francesco di Arezzo”.

