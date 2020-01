Il Museo del Vetro di Murano rende un grande omaggio a Livio Seguso

Scritto in data 02/01/2020, 12:48:30

Fino al 12 aprile 2020, presso il Museo del Vetro di Murano, è in corso la mostra che rende omaggio a Livio Seguso (Murano, 1930), grande maestro muranese del vetro contemporaneo.

L’esposizione, dal titolo Livio Seguso. In principio era la goccia, presenta le opere dell’artista di fama internazionale: capolavori che testimoniano la sua altissima qualità creativa, in cui il vetro dialoga con altri materiali in modo innovativo.

Seguso è stato un pioniere, fin dagli anni Settanta, nell’uso del vetro come mezzo espressivo per l’arte e tuttora prosegue la sua attività con nuove proposte; ha iniziato molto presto a lavorare con il vetro, affascinato dall’inesauribile incanto di questo materiale.

Ha partecipato alla 36° Biennale di Venezia nel 1972, ma la sua produzione artistica ha raggiunto l’apice verso la fine del decennio, abbandonando ogni retaggio della tradizione muranese per dedicarsi solo al cristallo puro. Le sue opere sono immagini di luce che diventano quasi forme oniriche; successivamente, al vetro aggiunge altri materiali, quali l’acciaio, la pietra, marmi e graniti e infine il legno.

Finora ha partecipato a centocinquanta esposizioni in Italia e nel mondo, tra personali e collettive, tra cui la 42° Biennale di Venezia nel 1986 e ad Arte Laguna nel 1995. Fra le sue più significative mostre personale si ricordano quella di Ca’ Pesaro – Galleria internazionale d’arte moderna nel 1980, di Palazzo Ducale di Mantova nel 1981, del Castello Sforzesco di Milano nel 1982, della Galleria Nazionale di Praga nel 1984, della Casa dei Carraresi a Treviso nel 2007, del National Museum of History a Taiwan nel 2008, e della grande mostra del 2014 all’Ukai Museum di Hakone, a Tokyo, dove ha presentato sculture inedite, pitture e disegni. Nel 2015 Livio Seguso ha ricevuto il Premio “Glass in Venice” alla carriera, assegnato dalla Fondazione Musei Civici di Venezia e dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti.

La rassegna è curata da Chiara Squarcina.

Per info: museovetro.visitmuve.it

Orari: Fino al 31 marzo dalle 10.30 alle 16.30; dall’1 aprile dalle 10.30 alle 18.

