Scritto in data 28/01/2020, 16:13:31

Tra gli articoli clou del numero 5 di Finestre sull’Arte on paper, in uscita a marzo, ci sarà anche un approfondimento sulle figure dei collezionisti Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, proprietari, a Milano, di una dimora al centro del quadrilatero della moda, che venne da loro ristrutturata e riarredata con i pezzi della loro collezione. La residenza fu abitata dalla famiglia fino al 1974: in quell’anno venne costituita la Fondazione Bagatti Valsecchi che si occupò della gestione del patrimonio familiare, ed esattamente vent’anni dopo, la Fondazione aprì il Museo Bagatti Valsecchi, tra le più belle case museo d’Europa.

Museo Bagatti Valsecchi

Il Museo Bagatti Valsecchi di Milano: vi ci portiamo con il nuovo numero della nostra rivista cartacea. Ecco le foto