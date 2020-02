In mostra a Bologna lo zoo di carta, collezione ante litteram di figurine del Settecento

Scritto in data 23/02/2020, 12:46:00

Fino a 30 aprile 2020 San Giorgio in Poggiale a Bologna accoglie la mostra Zoo di carta. La diffusione delle immagini zoologiche dell’Histoire naturelle di Buffon, a cura di Pierangelo Bellettini.

La rassegna intende ricostruire la fortuna delle incisioni di animali quadrupedi dell’Histoire naturelle di Georges-Louis Leclerc conte di Buffon, realizzata a Parigi fra il 1749 e il 1767, e l’importante ruolo che ebbe Bologna nel diffondere il nuovo pensiero illuminista, nonché nella produzione del libro scientifico illustrato.

Il testo di Leclerc ebbe molte edizioni, emissioni, contraffazioni e traduzioni in tutta Europa, e giunse a Bologna con la Serie d’animali quadrupedi: una serie a puntate, con cadenza settimanale, fra il 1783 e il 1787.

In mostra sono quindi esposte 132 illustrazioni zoologiche recentemente acquisite dalla Biblioteca di San Giorgio in Poggiale, tutte stampate a Bologna negli anni Ottanta del XVIII secolo ad opera dei calcografi Antonio Cattani e Antonio Nerozzi: un’impresa editoriale considerata uno degli episodi più significativi nella storia della tipografia bolognese della seconda metà del Settecento.

Le stampe bolognesi, che possono intendersi quasi come una collezione di figurine ante litteram di dimensioni simili a un A3, si distinguono per il ricco apparato descrittivo delle singole figure: sono raffigurati animali noti, come il cavallo, l’asino, il bue, ma più spesso inconsueti, come quelli che venivano esibiti a pagamento nelle fiere, tra cui elefanti, rinoceronti, ippopotami, cammelli, o anche animali di recentissima scoperta nei lontani territori del Siam, della Guinea, del Canada, del Brasile. La componente esotica ha infatti un ruolo notevole nel contestualizzare l’ambiente in cui l’animale è rappresentato.

Orari: Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 9 alle 17.

Ingresso gratuito.

