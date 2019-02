Calzaturificio delle Marche crea scarpe ispirate alla street art. Collaborando con lo street artist Gola Hundun

Scritto in data 28/02/2019, 01:35:41

Le Marche sono famose in tutto il mondo per il loro distretto delle calzature, un’eccellenza che non ha bisogno di presentazioni. E come accade per tutte le eccellenza, anche il calzaturiero marchigiano ricerca, prova, sperimenta, innova. Così, un calzaturificio di Fermo, Fiorangelo, in collaborazione con PopUp Studio, studio di progettazione e produzione d’interventi di riqualificazione urbana, ha ideato, all’insegna della creatività e dell’innovazione, una capsule collection (ovvero una collezione limitata e solitamente ispirata da un unico tema) di calzature che si rifà alla street art. La nuova linea si chiama Fiorangelo City Mood e la sua creazione ha coinvolto lo street artist Gola Hundun (pseudonimo di Nicolò Reali, Cesena, 1982), che ha ne ha realizzato i disegni.

Nelle creazioni di Gola Hundun, la natura è protagonista ed è entità carica di forza generatrice: l’arte dello street artist romagnolo intende dunque lanciare messaggi vitali capaci di risvegliare gli individui dal loro materialismo quotidiano, per sensibilizzarli alla bellezza e riportarli in sintonia con il resto dei loro ecosistemi. E questa è anche la base che ha portato alla creazione di City Mood, un progetto con cui PopUp Studio, si legge nella presentazione ufficiale, “si fa portavoce e interprete di nuove formule del fare impresa unendo competenze e talenti trasversali per sviluppare nuovi prodotti, nuovi modi di comunicare e nuovi spunti di commercializzazione”. City Mood, come tutte le calzature di Fiorangelo (attivo dal 1976), sarà interamente prodotta in Italia attraverso lavorazioni artigianali tipicamente italiane.

Per scoprire la collezione, conoscere i dietro le quinte, saperne di più sui motivi che l’hanno ispirata, vedere i video di presentazione, è sufficiente collegarsi al sito di Fiorangelo City Mood.

