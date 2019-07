Marina Abramović è in mostra quest'autunno a Milano, con un suo importante ciclo

Scritto in data 26/07/2019, 11:43:41

Dopo il successo della mostra di Firenze dello scorso autunno, Marina Abramović (Belgrado, 1946) quest’anno torna in Italia e lo fa con una mostra nel complesso della Pinacoteca Ambrosiana di Milano, e in particolare nell’area sotterranea dell’antico foro romano, nel percorso di visita della Cripta di San Sepolcro (il cui restauro, come vi abbiamo raccontato, è finito proprio in questi giorni). A Milano, la madrina della performance art arriva dal 18 ottobre al 31 dicembre 2019 con un suo importante ciclo di video, The Kitchen. Homage to Saint Therese, che dà anche titolo all’esposizione.

Si tratta di un’opera in cui Marina Abramović si confronta con una delle figure più importanti del cattolicesimo, santa Teresa d’Ávila: con tre video, l’artista documenta altrettante performance che si sono tenute nell’ex convento di Laboral a Gijón, in Spagna, nelle terre d’origine della santa. Secondo la leggenda, santa Teresa sarebbe stata colta da una levitazione involontaria mentre cucinava nel suo convento: nel video, l’artista ricrea questo evento (la vediamo cucinare, e quindi librarsi nell’aria). Per Abramović, il fascino dell’esperienza avuta dalla santa sta nel rapporto ambivalente instaurato con Dio (si racconta infatti che la santa avrebbe voluto scendere perché aveva fame, ma non riusciva nel suo intento).

La mostra è curata da Casa Testori ed è prodotta dal Gruppo MilanoCard, in collaborazione con la Veneranda Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana. Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito della Cripta di San Sepolcro.

Nell’immagine: Marina Abramović in un momento di The Kitchen.

