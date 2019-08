Roma: vietato sedersi e sdraiarsi sulla scalinata di Trinità dei Monti

Scritto in data 06/08/2019, 20:53:23

Vietato sedersi sulla scalinata di Trinità dei Monti: questo il nuovo divieto previsto nel regolamento di polizia urbana di Roma Capitale. Il nuovo regolamento sancito recentemente prevede non solo il divieto assoluto di mangiare, bere e bivaccare nelle zone monumentali della città, ma anche di sedersi e sdraiarsi su un monumento. E siccome la celebre scalinata è un monumento, il regolamento è da applicare anche ai 135 scalini Patrimonio Unesco.

Per chi non rispetta il regolamento è prevista una sanzione di 250 euro, che può variare fino a raggiungere i 400 euro in caso di comportamenti gravi, come sporcare o danneggiare un monumento.

Le nuove disposizioni sono state accolte con stupore dai turisti, che non approvano e protestano ma obbediscono agli agenti della polizia locale che ammoniscono il loro comportamento fuori dalle nuove norme.

In totale disaccordo è Vittorio Sgarbi che ha commentato affermando che si tratta di un provvedimento eccessivo: “Va bene la tutela del monumento, ovviamente il fatto che non si possa mangiare sui marmi, ma il divieto di sedersi è davvero eccessivo. Mi sembra un provvedimento di stampo fascista che il Comune sarà costretto a rivedere. Perché da che mondo è mondo il viaggiatore di passaggio si siede sui gradini e si ferma ad ammirare il paesaggio”.

D’accordo è invece Gianni Battistono, presidente dell’Associazione Via Condotti: “Questa misura è un piccolo recupero di civiltà, la scalinata è un capolavoro di arte, su tutti i capolavori non ci si siede. Altrimenti non è possibile godere della bellezza del paesaggio perché ci sono le persone accampate”.

Dunque, secondo il nuovo regolamento comunale, è possibile solo transitare nelle zone monumentali.

