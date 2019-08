Musei, tutti gli accorpamenti decisi da Bonisoli. Accademia con gli Uffizi, l'Ultima cena di Leonardo sotto Brera

Scritto in data 16/08/2019, 11:02:11

Come vi abbiamo anticipato oggi, il ministro dei beni culturali, Alberto Bonisoli, ha firmato il primo decreto attuativo della riforma dei beni culturali, approvata lo scorso giugno e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 agosto. Le due principali novità del decreto sono l’apertura ai privati e l’accorpamento di diversi musei: alcuni finiranno insieme ad altri musei autonomi, altri costituiranno le nuove Direzioni territoriali delle reti museali, che saranno in tutto dieci. Gli accorpamenti sui musei autonomi riguardano le Gallerie degli Uffizi (che inglobano la Galleria dell’Accademia, la quale perde la sua autonomia, e il Museo di San Marco), la Pinacoteca di Brera (che ingloba il Cenacolo vinciano, dove si trova l’Ultima cena di Leonardo da Vinci), il Parco di Miramare di Trieste (che include ora tutti i musei dell’ex polo regionale del Friuli-Venezia Giulia), i Musei Nazionali delle Marche (che inglobano la Galleria Nazionale delle Marche e tutti i musei dell’ex polo regionale delle Marche), e i Musei Nazionali dell’Umbria (che includono la Galleria Nazionale dell’Umbria e tutti i musei dell’ex polo regionale dell’Umbria). Inoltre, viene istituito un nuovo soggetto: i Musei Nazionali Etruschi. Ecco di seguito il nuovo assetto dei musei statali.

Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai musei e ai parchi archeologici dotati di autonomia speciale



1. Complesso monumentale della Pilotta



Biblioteca palatina - Parma

Galleria Nazionale - Parma

Museo Archeologico Nazionale - Parma

Teatro Farnese – Parma



2. Galleria Borghese



Galleria Borghese – Roma



3. Gallerie degli Uffizi



Cappella Palatina (Palazzo Pitti) - Firenze

Gabinetto Disegni e Stampe - Firenze

Galleria d’Arte Moderna (Palazzo Pitti) - Firenze

Galleria degli Uffizi e Corridoio Vasariano - Firenze

Galleria del Costume (Palazzo Pitti) - Firenze

Galleria dell’Accademia e Museo degli Strumenti Musicali – Firenze

Galleria Palatina e Appartamenti monumentali di Palazzo Pitti - Firenze

Giardino di Boboli - Firenze

Giardino delle Scuderie reali e pagliere - Firenze

Museo degli Argenti (Palazzo Pitti) - Firenze

Museo delle Carrozze (Palazzo Pitti) - Firenze

Museo delle Porcellane (Palazzo Pitti) - Firenze

Museo di San Marco – Firenze

Palazzo Pitti – Firenze



4. Gallerie dell’Accademia di Venezia:



Gallerie dell’Accademia – Venezia

“Galleria “Giorgio Franchetti” alla Ca’ d’Oro - Venezia



5. Gallerie Estensi:



Biblioteca Estense - Modena

Galleria Estense - Modena

Museo Lapidario Estense - Modena

Palazzo Ducale - Sassuolo (Modena)

Pinacoteca Nazionale di Ferrara – Ferrara



6. Gallerie Nazionali d’arte antica:

Galleria Nazionale d’arte antica in Palazzo Barberini - Roma

Galleria Nazionale d’arte antica in Palazzo Corsini –Roma



7. Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea:



Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea – Roma



8. Musei Nazionali delle Marche:



Galleria Nazionale delle Marche – Urbino

Antiquarium statale -Numana (Ancona)

Museo Archeologico Nazionale delle Marche - Ancona

Museo archeologico statale - Arcevia (Ancona)

Museo Archeologico Statale - Ascoli Piceno

Museo Archeologico Statale - Urbisaglia (Macerata)

Museo Archeologico Statale di Cingoli Moscosi (Macerata)

Museo Tattile Statale “Omero” - Ancona

Rocca Demaniale - Gradara (Pesaro-Urbino)

Rocca Roveresca - Senigallia (Ancona)



9. Musei Nazionali dell’Umbria:



Galleria Nazionale dell’Umbria – Perugia

Area archeologica di Carsulae - Terni

Castello Bufalini-San Giustino (Perugia)

Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone - Perugia

Museo Archeologico Nazionale - Orvieto (Terni)

Museo Archeologico Nazionale - Perugia

Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano - Spoleto (Perugia)

Museo Nazionale del Ducato di Spoleto - Spoleto (Perugia)

Necropoli etrusca «Crocifisso di tufo» - Orvieto (Terni)

Palazzo Ducale - Gubbio (Perugia)

Teatro romano e Antiquarium di Gubbio (Perugia)

Tempietto sul Clitunno - Campello sul Clitunno (Perugia)

Villa del Colle del Cardinale -Perugia



10. Museo Archeologico Nazionale di Napoli:

Museo Archeologico Nazionale – Napoli



11. Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria:



Museo Archeologico Nazionale - Reggio Calabria



12. Museo Archeologico Nazionale di Taranto:



Museo Archeologico Nazionale – Taranto



13. Museo delle Civiltà:



Museo Nazionale d’arte orientale «Giuseppe Tucci» - Roma

Museo Nazionale Preistorico e Etnografico «Luigi Pigorini» - Roma

Museo Nazionale delle arti e tradizioni popolari - Roma

Museo dell’Alto Medioevo – Roma



14. Museo e Real Bosco di Capodimonte:

Museo di Capodimonte - Napoli

Parco di Capodimonte – Napoli



15. Musei del Bargello:

Cappelle Medicee - Firenze

Chiesa e Museo di Orsanmichele - Firenze

Museo della Casa Fiorentina Antica - Palazzo Davanzati - Firenze

Museo di Casa Martelli - Firenze

Museo Nazionale del Bargello – Firenze



16. Musei Nazionali Etruschi:



Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia – Roma

Museo archeologico nazionale di Chiusi (Siena)

Necropoli di Poggio Renzo – Chiusi (Siena)

Tomba della scimmia - Chiusi (Siena)

Museo archeologico di Vulci (Viterbo)

Museo Archeologico dell’Agro Falisco e Forte Sangallo - Civita Castellana (Viterbo)

Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz – Viterbo

Museo archeologico nazionale - Tarquinia (Viterbo)

Museo archeologico nazionale - Tuscania (Viterbo)

Museo Nazionale Archeologico Cerite - Cerveteri (Roma)

Necropoli della Banditaccia - Cerveteri Roma)

Necropoli di Monterozzi - Tarquinia (Viterbo)



17. Museo Nazionale Romano:



Crypta Balbi - Roma

Palazzo Altemps - Roma

Palazzo Massimo - Roma

Terme di Diocleziano – Roma



18. Museo storico e Parco del Castello di Miramare:



Museo storico del Castello di Miramare - Trieste

Parco del Castello di Miramare – Trieste

Museo Archeologico Nazionale - Cividale del Friuli (Udine)

Museo Archeologico Nazionale e Cripta degli scavi Basilica S.M. Assunta - Aquileia (Udine)

Museo Nazionale di Archeologia Subacquea - Grado (Gorizia)

Museo Paleocristiano - Aquileia (Udine)



19. Parco archeologico dei Campi Flegrei:



Anfiteatro di Cuma - Bacoli (Napoli)

Anfiteatro di Liternum - Giugliano in Campania (Napoli)

Anfiteatro Flavio, Puteoli - Pozzuoli (Napoli)

Cento Camerelle, Bauli - Bacoli (Napoli)

Grotta della Dragonara, Misenum - Bacoli (Napoli)

Grotta di Cocceio - Pozzuoli (Napoli)

Ipogei del Fondo Caiazzo, settore della necropoli di Puteoli - Pozzuoli (Napoli)

Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia - Bacoli (Napoli)

Necropoli c.d. di San Vito, settore della necropoli di Puteoli - Pozzuoli (Napoli)

Necropoli di Cappella, Misenum - Monte di Procida (Napoli)

Necropoli divia Celle, settore della necropoli di Puteoli - Pozzuoli (Napoli)

Parco Archeologico delle Terme di Baia - Bacoli (Napoli)

Parco archeologico di Cuma - Pozzuoli (Napoli)

Parco archeologico di Liternum - Giugliano in Campania (Napoli)

Parco Archeologico Sommerso di Baia - Bacoli (Napoli)

Parco Monumentale di Baia - Bacoli (Napoli)

Piscina Mirabilis, Misenum - Bacoli (Napoli)

Sacello degli Augustali, Misenum - Bacoli (Napoli)

Stadio di Antonino Pio, Puteoli - Pozzuoli (Napoli)

Teatro romano, Misenum - Bacoli(Napoli)

Tempio c.d. di Diana, Baia - Bacoli (Napoli)

Tempio c.d. di Venere, Baia - Bacoli (Napoli)

Tempio c.d. di Apollo, lago d’Averno - Pozzuoli (Napoli)

Tempio c.d. di Serapide, Puteoli - Pozzuoli (Napoli)

Tomba c.d. di Agrippina, Bauli - Bacoli (Napoli)



20. Parco archeologico del Colosseo:



Anfiteatro Flavio (Colosseo) - Roma

Arco di Costantino - Roma

Domus Aurea - Roma

Foro romano e Palatino - Roma

Meta Sudans – Roma



21. Parco archeologico di Ercolano:



Area archeologica di Ercolano (Napoli)



22. Parco archeologico di Ostia Antica:



Aree archeologiche di Ostia Antica e Isola Sacra - Ostia (Roma)

Basilica di S. Ippolito e Antiquarium - Fiumicino (Roma)

Castello di Giulio II- Ostia (Roma)

Complesso degli antichi Porti di Claudio e Traiano - Fiumicino (Roma)

Iseo Portuense - Fiumicino (Roma)

Museo delle Navi - Fiumicino (Roma)

Necropoli della via Laurentina - Roma

Necropoli di Pianabella - Roma

Necropoli di Porto e Isola Sacra - Fiumicino (Roma)

Porti di Claudio e di Traiano - Roma

Saline di Ostia - Ostia (Roma)

Tor Boacciana - Ostia (Roma)

Ville Costiere - Ostia (Roma)



23. Parco archeologico di Paestum:



Area Archeologica di Paestum, ivi inclusi la cinta muraria e l’edificio “Ex stabilimento Cirio” – Capaccio (Salerno)

Area Archeologica e Museo Narrante di Foce Sele - Capaccio (Salerno)

Museo Archeologico Nazionale di Paestum - Capaccio (Salerno)



24. Parco archeologico di Pompei:



Antiquarium di Boscoreale (Napoli)

Area archeologica di Villa Sora - Torre del Greco (Napoli)

Area archeologica di Pompei - Pompei (Napoli)

Castello di Lettere (Napoli)

Parco archeologico di Longola - Poggiomarino (Napoli)

Ex Real Polverificio borbonico - Scafati (Salerno)

Reggia del Quisisana - Castellammare di Stabia (Napoli)

Scavi archeologici di Oplontis - Torre Annunziata (Napoli)

Scavi archeologici di Stabiae - Castellamare di Stabia (Napoli)

Sito archeologico di Villa Regina - Boscoreale (Napoli)



25. Palazzo Ducale di Mantova:



Museo archeologico nazionale di Mantova - Mantova

Museo di Palazzo Ducale – Mantova



26. Palazzo Reale di Genova:



Galleria di Palazzo Reale - Genova

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola – Genova



27. Pinacoteca di Brera:



Pinacoteca di Brera - Milano

Biblioteca Braidense – Milano

Cenacolo Vinciano - Milano



28. Musei reali:



Armeria Reale - Torino

Biblioteca Reale - Torino

Cappella della SS. Sindone - Torino

Galleria Sabauda - Torino

Giardini Reali - Torino

Museo Archeologico - Torino

Palazzo Reale – Torino

Spazio espositivo di Palazzo Chiablese – Torino



29. Reggia di Caserta:



Acquedotto Carolino - Caserta

Giardino all’Inglese - Caserta

Oasi di San Silvestro - Caserta

Palazzo Reale - Caserta

Parco del Palazzo Reale – Caserta



30. Villa Adriana e Villa D’Este



Area archeologica di Villa Adriana - Tivoli (Roma)

Mausoleo dei Plauzi - Tivoli (Roma)

Mensa Ponderaria, con annesso Augusteum - Tivoli (Roma)

Santuario di Ercole vincitore - Tivoli (Roma)

Villa D’Este - Tivoli (Roma)



1. Direzione territoriale delle reti museali del Piemonte e della Liguria



Piemonte:

Abbazia di Fruttuaria - San Benigno Canavese (Torino)

Abbazia di Vezzolano - Albugnano (Asti)

Castello di Moncalieri (Torino)

Castello di Serralunga d’Alba (Cuneo)

Complesso Monumentale del Castello Ducale, Giardino e Parco d’Agliè (Torino)

Complesso Monumentale del Castello e Parco di Racconigi (Cuneo)

Forte di Gavi (Alessandria)

Palazzo Carignano - Torino

Villa della Regina - Torino



Liguria:



Castello di San Terenzo - Lerici (La Spezia)

Forte di Santa Tecla - Sanremo (Imperia)

Forte San Giovanni - Final Borgo (Savona)

Fortezza di Castruccio Castracani - Sarzana (La Spezia)

Fortezza Firmafede - Sarzana (La Spezia)

Museo Archeologico Nazionale Palazzo Rocca - Chiavari (Genova)

Museo Archeologico Nazionale e zona archeologica di Luni (La Spezia)

Museo Preistorico dei “Balzi Rossi” e zona archeologica - Ventimiglia (Imperia)

Area archeologica di Nervia - Ventimiglia (Imperia)

Villa Romana del Varignano - Porto Venere (La Spezia)

Villa Rosa, Museo dell’Arte Vetraria Altarese - Altare (Savona)



2. Direzione territoriale delle reti museali della Lombardia e del Veneto



Lombardia:



Cappella Espiatoria - Monza

Castello Scaligero - Sirmione (Brescia)

Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione (Brescia)

Museo Archeologico della Lomellina - Vigevano (Pavia)

Museo Archeologico della Val Camonica - Cividate Camuno (Brescia)

MUPRE - Museo nazionale della Preistoria della Valle Camonica - Capo di Ponte (Brescia)

Museo della Certosa di PaviaPalazzo Besta- Teglio (Sondrio)

Parco archeologico nazionale dei Massi di Cemmo - Capo di Ponte (Brescia)

Parco nazionale delle incisioni rupestri - Capo di Ponte (Brescia)

Villa Romana e Antiquarium - Desenzano sul Garda (Brescia)



Veneto:



Area archeologica di Altino - Quarto di Altino (Venezia)

Area archeologica di Concordia Sagittaria - Concordia Sagittaria (Venezia)

Complesso di San Gaetano (Sede espositiva Collezione Salce) - Treviso

Complesso di Santa Margherita (Sede di conservazione Collezione Salce) - Treviso

Monumento alla vittoria - Bolzano

Museo Archeologico di Quarto d’Altino (Venezia)

Museo Archeologico diVenezia - Venezia

Museo Archeologico Nazionale (barchessa di Villa Badoer) - Fratta Polesine (Rovigo)

Museo Archeologico Nazionale Concordiese - Portogruaro (Venezia)

Museo Archeologico Nazionale della Laguna di Venezia - Venezia

Museo Archeologico Nazionale di Adria (Rovigo)

Museo Archeologico Nazionale di Verona

Museo d’Arte Orientale - Venezia

Museo di Palazzo Grimani - Venezia

Museo Nazionale Atestino - Este (Padova)

Museo Nazionale di Archeologia del Mare - Caorle (Venezia)

Museo Nazionale di Villa Pisani - Stra (Venezia)

Villa del Bene - Dolcè (Verona)



3. Direzione territoriale delle reti museali dell’Emilia Romagna



Abbazia di Pomposa e Museo Pomposiano - Codigoro (Ferrara)

Area archeologica di Marzabotto (Bologna)

Area archeologica e Antiquarium di Veleia - Lugagnano Val D’Arda (Piacenza)

Antica Spezieria di San Giovanni Evangelista - Parma

Basilica di Sant’Apollinare in Classe - Ravenna

Battistero degli Ariani - Ravenna

Camera di San Paolo - Parma

Casa Minerbi - Ferrara

Casa Pascoli - San Mauro Pascoli (Forlì- Cesena)

Castello di Canossa e Museo Nazionale “Naborre Campanini” - Reggio Emilia

Castello di Torrechiara - Langhirano (Parma)

Cella di Santa Caterina - Parma

Ex Chiesa di San Barbaziano - Bologna

Ex Chiesa di San Mattia - Bologna

Fortezza di San Leo - Rimini

Mausoleo di Teodorico - Ravenna

MAF - Museo archeologico di Forlimpopoli (Forlì- Cesena)

Museo Archeologico Nazionale di Ferrara

Museo Archeologico Nazionale di Sarsina (Forlì- Cesena)

Museo dell’età neoclassica in Romagna in Palazzo Milzetti - Faenza (Ravenna)

Museo di Casa Romei - Ferrara

Museo Nazionale del Castello Malaspina - Bobbio (Piacenza)

Museo Nazionale di Ravenna

Museo nazionale etrusco - Marzabotto (Bologna)

Palazzo di Teodorico - Ravenna

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Torre Jussi- Bologna

Villa Romana di Russi (Ravenna)



4. Direzione territoriale delle reti museali della Toscana:



Abbazia di Soffena - Castelfranco di Sopra (Arezzo)

Area archeologica di Cosa - Orbetello (Arezzo)

Area archeologica di Roselle - Grosseto

Area archeologica di Sodo e tomba di Camucia - Cortona (Arezzo)

Area archeologica di Vetulonia - Grosseto

Basilica di San Francesco - Arezzo

Cappella del Taja nel Palazzo ex Barabesi - Siena

Cenacolo del Fuligno - Firenze

Cenacolo di Andrea del Sarto - Firenz

eCenacolodi Ognissanti Firenze

Cenacolo di Sant’Apollonia - Firenze

Certosa Monumentale - Calci (Pisa)

Chiesa del Santuccio - Siena

Chiesa di Santa Maria delle nevi - Siena

Chiostro dello Scalzo - Firenze

Eremo di San Leonardo al Lago - Monteriggioni (Siena)

Ex Chiesa del Tau - Pistoia

Fortezza di Santa Barbara - Pistoia

Giardino della Villa a Castello - Firenze

Giardino di Villa II Ventaglio - Firenze

Museo Archeologico di Siena

Museo archeologico nazionale di Chiusi (Siena)

Museo archeologico nazionale di Cosa - Ansedonia (Grosseto)

Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” - Arezzo

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Museo Archeologico statale di Castiglioncello (Livorno)

Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere (Palazzo Taglieschi) - Anghiari (Arezzo)

Museo di Casa Giusti - Monsummano Terme (Pistoia)

Museo di Casa Vasari - Arezzo

Museo e galleria Mozzi Bardini - Firenze

Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna - Arezzo

Museo Nazionale delle Residenze Napoleoniche - “Palazzina dei Mulini” - Portoferraio (Livorno)

Museo Nazionale delle Residenze Napoleoniche - “Villa di San Martino” - Portoferraio (Livorno)

Museo Nazionale di Palazzo Reale - Pisa

Museo Nazionale di San Matteo - Pisa

Museo Nazionale di Villa Guinigi - Lucca

Museo Richard Ginori - Sesto Fiorentino - Firenze

Oratorio di San Desiderio - Pistoia

Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla - Siena

Pinacoteca Nazionale - Siena

Pinacoteca Nazionale e Museo di Palazzo Mansi - Lucca

Sala del Perugino - Firenze

Tomba di Montefortini - Area archeologica di Artimino - Carmignano (Prato)

Villa Brandi - Vignano (Siena)

Villa Corsini a Castello - Firenze

Villa Medicea della Petraia - Firenze

Villa Medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del territorio - Firenze

Villa Medicea di Poggio a Caiano e Giardino (Prato)

Villa Pandolfini - Firenze



5. Direzione territoriale delle reti museali del Lazio:



Abbazia di Casamari - Veroli (Frosinone)

Abbazia di Fossanova - Priverno (Latina)

Abbazia di Montecassino - Cassino (Frosinone)

Abbazia Greca di San Nilo - Grottaferrata (Roma)

Area archeologica di Veio - Santuario etrusco dell’Apollo - Roma

Basilica di San Francesco - Viterbo

Basilica di San Cesareo de Appia - Roma

Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte (Palazzo Venezia) - Roma

Cappella dell’Annunziata - Cori (Latina)

Casa di San Tommaso - Aquino (Frosinone)

Certosa di Trisulti - Collepardo (Frosinone)

Chiesa di Santa Maria Maggiore - Tuscania (Viterbo)

Chiesa di San Pietro - Tuscania (Viterbo)

Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae - Minturno (Latina)

Galleria Spada - Roma

Monastero di San Benedetto Sacro Speco - Subiaco (Roma)

Monastero di Santa Scolastica - Subiaco (Roma)

Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano) - Roma

Museo Archeologico dell’Agro Falisco e Forte Sangallo - Civita Castellana (Viterbo)

Museo Archeologico Nazionale - Civitavecchia (Roma)

Museo archeologico nazionale - Formia (Latina)

Museo Archeologico Nazionale di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia (Roma)

Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica - Sperlonga (Latina)

Museo archeologico nazionale “G. Carettoni” e area archeologica di Casinum - Cassino (Frosinone)

Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX - RomaMuseo delle Navi Romane di Nemi (Roma)

Museo Giacomo Manzù - Ardea (Roma)

Museo Hendrik Christian Andersen - Roma

Museo Mario Praz - Roma

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali - Roma

Museo Nazionale del Palazzo di Venezia - Roma

Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo - Roma

Palazzo Altieri - Oriolo Romano (Viterbo)

Palazzo Farnese - Caprarola (Viterbo)

Pantheon - Roma

Santuario Madonna della Quercia - Viterbo

Torre di Cicerone - Arpino (Frosinone)

Villa Giustiniani - Bassano Romano (Viterbo)

Villa Lante Bagnaia - Viterbo



6. Direzione territoriale delle reti museali dell’Abruzzo e del Molise



Abruzzo:



Abbazia di San Clemente a Casauria - Castiglione a Casauria (Pescara)

Abbazia di San Giovanni in Venere - Fossacesia (Chieti)

Abbazia di Santo Spirito al Morrone - Sulmona (L’Aquila)

Castello Piccolomini - Celano (L’Aquila)

Chiesa di San Bartolomeo - Carpinete della Nora (Pescara)

Chiesa di San Bernardino - L’Aquila

Chiesa di San Domenico al Corso - Chieti

Chiesa di San Pietro in Alba Fucens - Massa d’Albe (L’Aquila)

Chiesa San Pietro ad Oratorium - Capestrano (L’Aquila)

MUSè - Nuovo Museo Paludi di Celano - Centro di Restauro (L’Aquila)

Museo “Casa natale di Gabriele D’Annunzio” - Pescara

Museo “La Civitella” - Chieti

Museo Archeologico di Campii (Teramo)

Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo - Villa Frigerj - Chieti

Museo d’Arte Sacra della Marsica - Celano (L’Aquila)

Museo Nazionale d’Abruzzo - L’AquilaTaverna Ducale - Popoli (Pescara)



Molise:



Castello di Capua - Gambatesa (Campobasso)

Castello di Civitacampomarano - Campobasso

Complesso Monumentale di San Vincenzo a Volturno (Isernia)

Museo archeologico di Santa Maria delle Monache - Isernia

Museo Archeologico di Venafro (Isernia)

Museo della città e del territorio - Sepino (Campobasso)

Museo Nazionale di Castello Pandone - Venafro (Isernia)

Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia

Museo Provinciale Sannitico - Campobasso

Palazzo Pistilli - Campobasso

Santuario italico - Pietrabbondante (Isernia)



7. Direzione territoriale delle reti museali della Campania:



Anfiteatro campano - Santa Maria Capua Vetere (Caserta)

Area archeologica del Teatro romano di Benevento - Benevento

Castel Sant’Elmo - Napoli

Certosa di San Giacomo - Capri (Napoli)

Certosa di San Lorenzo - Padula (Salerno)

Complesso dei Girolamini - Napoli

Grotta Azzurra - Anacapri (Napoli)

Museo “Diego Aragona Pignatelli Cortes” - Napoli

Museo Archeologico dell’Agro Atellano - Succivo (Caserta)

Museo archeologico dell’antica Capua e Mitreo - Santa Maria Capua Vetere (Caserta)

Museo Archeologico di Calatia - Maddaloni (Caserta)

Museo Archeologico di Eboli e della Media Valle del Sele - Eboli (Salerno)

Museo Archeologico di Teanum Sidicinum - Teano (Caserta)

Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino - Montesarchio (Benevento)

Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Allifae - Alife (Caserta)

Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno - Sarno (Salerno)

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano (Salerno)

Museo archeologico territoriale della penisola sorrentina “Georges Vallet” - Piano di Sorrento(Napoli)

Museo del Palazzo della Dogana dei Grani - Atripalda (Avellino)

Museo di San Francesco a Folloni - Montella (Avellino)

Museo di San Martino - Napoli

Museo Nazionale della Ceramica “Duca di Martina” - Napoli

Museo Storico Archeologico - Nola (Napoli)

Palazzo di Tiberio e Villa Jovis - Capri (Napoli)

Palazzo Reale di NapoliParco archeologico di Elea - Velia - Ascea (Salerno)

Teatro romano di Teanum Sidicinum - Teano (Caserta)

Tomba di Virgilio - Napoli



8. Direzione territoriale delle reti museali della Puglia e della Basilicata



Puglia:



Anfiteatro romano - Lecce

Antiquarium e zona archeologica di Canne della Battaglia (Barletta)

Castel del Monte - Andria (Barletta-Andria-Trani)

Castello Angioino - Copertino (Lecce)

Castello Svevo - Bari

Castello Svevo - Trani (Barletta- Andria- Trani)

Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” - Bitonto (Bari)

Museo Archeologico Nazionale - Gioia del Colle (Bari)

Museo Archeologico Nazionale e zona archeologica di Egnazia - Fasano (Brindisi)

Museo Nazionale Archeologico - Altamura (Bari)

Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia (Foggia)

Museo Nazionale Jatta - Ruvo di Puglia (Bari)

Palazzo Sinesi - Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani)

Parco archeologico di Monte Sannace - Gioia del Colle (Bari)

Parco archeologico di Siponto - Manfredonia (Foggia)



Basilicata:



Area archeologica di Venosa (Potenza)

Castello di Lagopesole - Avigliano (Potenza)

Chiesa del Cristo flagellato ed ex ospedale di San Rocco - Matera

Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri - Grumento Nova (Potenza)

Museo Archeologico Nazionale della Basilicata “Dinu Adamesteanu” - Potenza

Museo Archeologico Nazionale del Melfese “Massimo Pallottino” - Melfi (Potenza)

Museo Archeologico Nazionale di Metaponto - Bernalda (Matera)

Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano (Potenza)

Museo Archeologico Nazionale - Venosa (Potenza)

Museo Nazionale della Siritide - Policoro (Matera)

Museo Nazionale “Domenico Ridola” - Matera

Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata - Matera

Palazzo De Lieto - Maratea (Potenza)

Parco archeologico dell’area urbana di Metaponto - Bernalda (Matera)

Parco archeologico di Herakleia - Policoro (Matera)

Sede espositiva in Palazzo Ducale - Tricarico (Matera)

Teatro romano - Grumento Nova (Potenza)

Tempio delle Tavole Palatine - Bernalda (Matera)



9. Direzione territoriale delle reti museali della Calabria



Chiesa di San Francesco d’Assisi - Gerace (Reggio Calabria)

Complesso monumentale di San Domenico - Lamezia Terme (Catanzaro)

Galleria Nazionale di CosenzaLa Cattolica - Stilo (Reggio Calabria)

Le Castella - Isola di Capo Rizzuto (Crotone)

Museo archeologico e antiquarium “Archeoderi” - Bova Marina (Reggio Calabria)

Museo archeologico di Metauros - Gioia Tauro (Reggio Calabria)

Museo archeologico nazionale di Amendolara

Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” - Vibo Valentia

Museo Archeologico Nazionale di Crotone

Museo Archeologico Nazionale e Parco Archeologico della Sibaritide - Cassano allo Ionio (Cosenza)

Museo e Parco Archeologico dell’Antica Kaulon - Monasterace (Reggio Calabria)

Museo archeologico Lametino - Lamezia Terme (Catanzaro)

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (Crotone)

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri (Reggio Calabria)

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium - Borgia (Catanzaro)

Museo del Risorgimento - Catanzaro

Museo Statale - Mileto (Vibo Valentia)



10. Direzione territoriale delle reti museali della Sardegna



Altare Prenuragico di Monte d’Accoddi - Sassari

Antiquarium Turritano e Zona Archeologica - Porto Torres (Sassari)

Area archeologica di Nora - Pula (Cagliari)

Area archeologica di «Tharros» - Cabras (Oristano)

Area Archeologica “Su Nuraxi” - Barumini (Medio Campidano)

Basilica di San Saturnino - Cagliari

Compendio Garibaldino e Museo Nazionale “Memoriale Giuseppe Garibaldi” (Isola di Caprera) - La Maddalena (Olbia- Tempio)

Ex regio museo archeologico - Cagliari

Museo Archeologico Nazionale - Cagliari

Museo Archeologico Nazionale “Giorgio Asproni” - Nuoro

Museo Nazionale Archeologico - Etnografico “Giovanni Antonio Sanna” - Sassari

Pinacoteca Mus’à al Canopoleno - Sassari

Pinacoteca Nazionale di Cagliari

Spazio museale di San Pancrazio - Cagliari

Uffici e spazi di Porta Cristina - Cagliari

Nell’immagine: Leonardo da Vinci, Ultima Cena (1494-1498; tempera su intonaco, 460 x 880 cm; Milano, Santa Maria delle Grazie)

