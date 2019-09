A Treviso la natura è in posa: in mostra capolavori dal Kunsthistorisches Museum di Vienna

Il Complesso di Santa Caterina a Treviso accoglierà dal 30 novembre 2019 al 31 maggio 2020 la mostra Natura in posa. Capolavori dal Kunsthistorisches Museum di Vienna in dialogo con la fotografia contemporanea, a cura di Francesca Del Torre, Gerlinde Gruber e Sabine Pénot.

La rassegna intende illustrare come il soggetto della natura morta si sia sviluppato tra la fine del Cinquecento e la fine del Seicento in Europa: saranno esposti cinquanta capolavori provenienti dal Kunsthistorisches Museum di Vienna e presentati per la prima volta in Italia, tra cui opere di Francesco Bassano, Jan Brueghel, Pieter Claesz, Willem Claesz Heda, Jan Weenix, Gerard Dou, Evaristo Baschenis, Gasparo Lopez dei Fiori, Elisabetta Marchioni.

Il percorso espositivo si svilupperà sia cronologicamente che tematicamente: avrà inizio dalla seconda metà del Cinquecento con una selezione di scene di mercato e rappresentazioni delle stagioni di Francesco Bassano e di Lodovico Pozzoserrato; si proseguirà con i mercati fiamminghi di Frederik van Valckenborch e Jan Baptist Saive il Vecchio ed è nei Paesi Bassi che gli artisti raffigurano nature morte scientifiche con mazzi di fiori, le vanitas, le tavole apparecchiate, le nature morte religiose, le scene di caccia.

Una selezione di nature morte italiane presenterà attraverso le opere di Evaristo Baschenis, Gasparo Lopez dei Fiori, Elisabetta Marchioni la diffusione di questo genere nei centri a sud delle Alpi.

A queste opere si aggiunge una sezione curata da Denis Curti dedicata alla fotografia contemporanea che intende mostrare come il tema della natura morta sia presente negli scatti di famosi artisti internazionali. Si ammireranno le Vanitas di David LaChapelle, i reportages di Martin Parr sul consumo di massa, i fiori di Robert Mapplethorpe, i Flowers di Nobuyoshi Araki, la serie dedicata alle zuppiere di Franco Vimercati e la classicità pittorica di Hans Op De Beeck.

Per info: www.mostranaturainposa.it

Orari: Da martedì a venerdì dalle 9 alle 18; sabato e domenica dalle 10 alle 19. Chiuso il lunedì.

Biglietti: Intero 12 euro, ridotto 10 euro. Gratuito per minori di 18 anni.

Immagine: David LaChapelle, Earth laughs in flowers (Risk)(2008-2011; C-Print, 152 x 107 cm) Courtesy Studio David LaChapelle.

