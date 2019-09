Per i trent'anni dalla sua scomparsa Roma dedica una mostra a Luciano Salce

Scritto in data 24/09/2019, 12:36:31

In occasione del trentesimo anniversario della scomparsa di Luciano Salce, uno dei più significativi esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura italiana del Novecento, Palazzo Firenze a Roma, nella sede della Società Dante Alighieri, proporrà al pubblico la mostra Luciano Salce. L’ironia è una cosa seria.

Visitabile dal 25 settembre al 6 ottobre 2019, la rassegna, curata da Emanuele Salce e Andrea Pergolari, intende raccontare la vita e la carriera di Luciano Salce, il suo eclettismo artistico, la sua autoironia. Verranno narrati anche momenti difficili come la prigionia, nonché mostrata la corrispondenza con amici e colleghi e il diario privato dei tempi dell’Accademia.

Il percorso espositivo si snoderà attraverso la sua vita e la sua attività artistica con l’apporto di approfonditi materiali fototografici, audio e video e documenti provenienti dal Fondo Luciano Salce.

Trentanove pannelli espositivi ripercorreranno quindi la vita e la carriera di Luciano Salce. Foto, recensioni, articoli, locandine, copioni, lettere: tutto per ricostruire una storia che lega Cinecittà e la Rai Tv, via Asiago e l’Accademia d’Arte Drammatica, Vittorio Gassman e Luigi Squarzina, Ugo Tognazzi e Antonello Falqui, Mina e Monica Vitti, Lelio Luttazzi e Sergio Corbucci, Paolo Villaggio, Franca Valeri, Fantozzi, i Gobbi, la seconda guerra mondiale, i campi di prigionia in Germania. Tutti i materiali verranno donati alla biblioteca Chiarini del Centro Sperimentale di Cinematograifa e saranno disponibili sul sito www.lucianosalce.it.

La rassegna è ospitata dalla Dante e inaugurerà il programma delle iniziative che la storica Società promuoverà in occasione della XIX edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo, sul tema L’italiano sul Palcoscenico.

Sono previsti inoltre due incontri tematici che si concluderanno con un evento a cui parteciperanno artisti e amici: il 25 settembre alle ore 18 si terrà la presentazione di Luciano salce: l’uomo ed il regista cinematografico; il 2 ottobre alle ore 18 si terrà l’incontro L’altro Salce, mentre la serata finale si terrà il 6 ottobre a partire dalle 17.

Per info: www.ladante.it

Orari: 25 settembre 2019 dalle ore 18 alle 20; dal 26 settembre dalle ore 10 alle 19.

Ingresso libero.

