Milano, gli studenti del Liceo Artistico presentano il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci in realtà aumentata

Scritto in data 21/12/2019, 01:20:44

In occasione delle celebrazioni per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo, il Liceo Artistico Statale Umberto Boccioni, in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, presenta, nella sua sede, l’evento espositivo multimediale Leonardo da Vinci 4.0. Il Codice Atlantico in realtà aumentata.

I disegni delle macchine leonardesche, inquadrate con un device, prendono vita attraverso animazioni bidimensionali e tridimensionali in realtà aumentata. Oltre un anno di lavoro degli studenti basato sulla sperimentazione di nuove tecnologie: ologrammi, realtà virtuale, ricostruzioni robotiche, schermi touch per un’esperienza immersiva nella mente del genio rinascimentale.

Il progetto è a cura della classe 5°D dell’indirizzo Audiovisivo Multimediale in collaborazione con la classe 3°D dell’indirizzo di Design che presenta per l’occasione modelli ispirati ai poliedri interpretati da Leonardo per il De Divina Proportione di Luca Pacioli. L’esposizione è stata inoltre realizzata in partnership con le scuole della Rete Ares (Augmented Reality for Educationat School) ovvero l’Istituto Tecnico Tecnologico Galileo Ferraris-Fermi di Verona, che propone lo sviluppo di un rover mobile e il Liceo Statale Maria Montessori di Roma che ha curato l’internalizzazione del catalogo.

L’esposizione rimarrà aperta dal 19 dicembre 2019 fino al 31 gennaio 2020. Orari: il lunedì dalle 10 alle 14:10, il martedì dalle 11:15 all 14:10, il mercoledì e il giovedì dalle 8 alle 14:10, il venerdì dalle 9 alle 10, il sabato dalle 9 alle 11. Chiuso la domenica, pomeriggio aperto su prenotazione. L’ingresso è gratuito.

Per tutte le informazioni potete mandare una mail a leonardo4.0@liceoartisticoboccioni.edu.it oppure cliccare al seguente link. Dal sito è anche possibile scaricare il catalogo gratuito della mostra: dal catalogo è possibile provare un’esperienza di realtà aumentata (inquadrando le immagini con l’apposito browser Blippar... cominceranno a muoversi).

Milano, gli studenti del Liceo Artistico presentano il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci in realtà aumentata