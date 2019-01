Palazzo Reale di Milano dedicherà una mostra all'arte di Ingres e alla vita artistica al tempo di Napoleone

Scritto in data 21/01/2019, 12:59:08

Dal 12 marzo al 23 giugno 2019 Palazzo Reale di Milano ospiterà la mostra Jean Auguste Dominique Ingres e la vita artistica al tempo di Napoleone.

La restrospettiva intende presentare l’artista che si è maggiormente ispirato a Raffaello e far comprendere al pubblico la vita artistica degli anni a cavallo dell’Ottocento, ricca di novità. Soprattutto a Milano, città che ha avuto un ruolo fondamentale grazie alla sua riorganizzazione politica e artistica. Milano è stata in quel periodo fortemente rimodellata nei suoi monumenti, nei suoi spazi verdi e nelle infrastrutture urbane, a partire dalla nuova Pinacoteca di Brera e anche gli artisti italiani furono coinvolti in questo rinnovamento. Appiani nella pittura e Canova nella scultura si avvalsero ampiamente di questa “politica delle arti”, ascrivibile all’arte del governare di Napoleone Bonaparte. Si colloca in questo contesto l’arte di Jean Auguste Dominique Ingres: nell’esposizione, il pittore delle odalische, nella sua modernità, svela anche la sua italianità, un’impronta che fa di lui una figura fondamentale della vita artistica prima, durante e dopo l’Impero.

Il 12 giugno del 1805, dopo essersi fatto incoronare a Milano, Napoleone I dichiarava di voler «francesizzare l’Italia». L’espressione è certamente brutale, ma testimonia, in quel contesto storico, il desiderio di accelerare le trasformazioni della vita pubblica e culturale da parte del Generale divenuto Imperatore e poi Re d’Italia. Coniugando eredità della Rivoluzione e dispotismo autoritario, in effetti la sua politica ha avuto un impatto immediato e duraturo anche al di qua delle Alpi. Proprio in ragione della sua ampiezza e della funzione attribuita alle arti, si è sviluppato uno straordinario incontro tra le diverse tendenze che compongono la modernità europea nella stagione del neoclassicismo, di cui Jacques Louis David (1748-1825), Antonio Canova (1757-1822) e Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867) sono stati i punti di riferimento.

La vita artistica caratterizzata dal “nuovo classicismo” è documentata in mostra attraverso un percorso espositivo suddiviso in varie sezioni. La prima pone in evidenza l’invenzione del nuovo linguaggio figurativo tra l’Ancien Regime e la Rivoluzione Francese, di cui è protagonista David insieme ai suoi allievi più vicini.

Una sorta di preromanticismo controbilancia l’esaltazione del cittadino devoto ai suoi compatrioti: ne è esempio uno dei capolavori di Ingres esposti, Sogno di Ossian. Altro fenomeno significativo di questa stagione è lo slancio e il successo delle donne pittrici e in particolare di Elisabeth Vigée Le Brun (1755 – 1842), dal 1774 ritrattista ufficiale della regina Maria Antonietta.

Protagonisti delle sezioni successive sono la campagna d’Italia e Napoleone, con alcuni celebri ritratti: spicca il solenne ritratto di Napoleone in costume sacro con una serie di disegni preparatori di Ingres.

La rassegna procede assumendo un carattere monografico con opere di Ingres provenienti eccezionalmente dal Museo di Montauban, a partire da una serie di straordinari ritratti maschili, seguiti da un nucleo di disegni e poi di ritratti femminili, di Veneri e di Odalische, oltre ad un dipinto del 1818 che rappresenta la morte di Leonardo da Vinci.

Oltre 150 opere, tra cui oltre 60 dipinti e disegni del grande maestro francese, riunite grazie a prestiti internazionali da alcune delle più grandi collezioni di tutto il mondo, come il Metropolitan Museum of Art di New York, il Columbus Museum of Art dell’Ohio, il Victoria and Albert Museum di Londra, il Musée du Louvre, il Musée d’Orsay, il Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris; e ancora il già citato Museo di Montaubaun, dal quale proviene il nucleo più corposo di opere, e grandi musei italiani come la Pinacoteca di Brera, la Galleria d’Arte Moderna di Milano, i Musei Civici di Brescia, oltre a collezioni private.

Jean Auguste Dominique Ingres e la vita artistica al tempo di Napoleone è promossa dal Comune di Milano – Cultura e prodotta da Palazzo Reale e Civita Mostre e Musei, in collaborazione con StArt e il Museo Ingres di Montauban. La mostra è curata da Florence Viguier-Dutheil, Conservatore Capo del Patrimonio e Direttrice del Musée Ingres di Montauban e si avvale di un Comitato Scientifico composto da Adrien Goetz, membro dell’Institut de France – Académie des Beaux-Arts, Stéphane Guégan, storico dell’arte, Frédéric Lacaille, Conservatore del Musée national du Château de Versailles, Isabella Marelli, Curatrice della Pinacoteca di Brera e Gennaro Toscano, Professore universitario e consulente scientifico e culturale presso la Biblioteca Nazionale di Francia, Richelieu.

Per info: www.mostraingres.it www.palazzorealemilano.it

Orari: Lunedì dalle 14.30 alle 19.30; martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 9.30 alle 19.30; giovedì e sabato dalle 9.30 alle 22.30.

Biglietti compresi di audioguida: Intero 14 euro, ridotto 12 euro per ragazzi fino ai 26 anni, per over 65, insegnanti, disabili, militari, forze dell’ordine non in servizio, tesserati FAI e Touring Club, possessori dei biglietti aderenti all’iniziativa “Lunedì Musei” (Museo Poldi Pezzoli e Museo Teatrale alla Scala), e titolari di apposite convenzioni. Ridotto speciale 10 euro per tesserati Abbonamento Musei Lombardia, Soci Orticola con tessera valida per l’anno in corso. Gratuito per minori di 6 anni.

Immagine: Jean Auguste Dominique Ingres, Napoleone I sul trono imperiale (1806; olio su tela, 260 x 163 cm; Parigi, Musée de l’Armée)

