La pala di Lorenzo Lotto, prestata per una mostra, è tornata danneggiata. La denuncia di Italia Nostra Asolo

La Madonna Assunta con i santi Antonio e Ludovico da Tolosa, nota anche come la Pala di Asolo, opera giovanile di Lorenzo Lotto (Venezia, 1480 - Loreto, 1557) realizzata all’epoca del suo soggiorno nel trevigiano, e oggi conservata nel Duomo di Asolo (per il quale probabilmente fu realizzata), sarebbe tornata danneggiata dalla mostra internazionale che ha visto il pittore veneto protagonista prima a Madrid e poi a Londra. Lo denuncia Renata Giordani, presidente della sezione di Asolo di Italia Nostra, che ha scritto una durissima lettera alla Soprintendenza di Venezia elencando anche i danni che il dipinto avrebbe subito.

“La Pala del Lotto di Asolo”, si legge nella missiva, “è danneggiata e sicuramente da restaurare dopo il rientro da due importanti mostre europee”. In particolare, specifica Giordani, Italia Nostra nutre perplessità sulle condizioni della pala a seguito del suo rientro, che sarebbero tali da richiedere una verifica a un restauratore. Giordani, in particolare, avrebbe notato “opacità su tutta l’opera, evidenti fenditure delle tavole, diversità cromatica con la predella”. Le impressioni, sottolinea Giordani, sarebbero condivise anche da alcuni esperti (non si sa quali però), dal prevosto di Asolo (proprietario dell’opera) e dall’assessore alla cultura del comune veneto, Gerardo Pessetto. Italia Nostra attende adesso una risposta da parte del Ministero, e verifiche da parte dei suoi esperti.

Giordani, infine, ne ha anche contro gli spostamenti delle opere per le mostre. “Spostare queste opere da una parte all’altra del mondo”, afferma, “è sempre rischioso. Possono rovinarsi perché sono delicatissime. Non dobbiamo pensare solo al business, dobbiamo conservare questi tesori per le generazioni future. Chi vuole vedere la pala del Lotto, venga ad Asolo”.

Nell’immagine: Lorenzo Lotto, Madonna Assunta con i santi Antonio e Ludovico da Tolosa (1506; olio su tavola, 175 x 162 cm; Asolo, Duomo)

