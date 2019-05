Scultura Aurea. Gioielli d'artista nel Palazzo Ducale di Urbino

Scritto in data 29/05/2019, 19:00:52

Apre il 31 maggio 2019 presso il Palazzo Ducale di Urbino la mostra Scultura Aurea. Gioielli d’Artista per un nuovo Rinascimento, a cura di Paola Stroppiana e visitabile fino all’8 settembre 2019.

L’esposizione intende essere una panoramica sul gioiello d’artista del XX e XXI secolo ed evidenziare il contributo di scultori e pittori all’ambito del gioiello, inteso come opera d’arte. Attraverso un’ampia selezione, con oltre 140 pezzi realizzati da 46 artisti internazionali verranno messi in luce i contributi e le influenze e la portata rivoluzionaria della contaminazione tra le arti in ambito orafo.

Nelle Marche, inoltre, è riconosciuta una grande cultura orafa: la regione è considerata distretto di livello internazionale per competenze e diffusione di scuole e modelli.

Figure significative del XX secolo sono Edgardo Mannuci, Giuseppe Uncini, Valeriano Trubbiani, Eliseo Mattiacci, Giorgio Facchini, Alberto Giorgi, nonché l’importante apporto dei fratelli Arnaldo e Gio’ Pomodoro: entrambi hanno realizzato ornamenti di grande bellezza, rivalutando anche l’antica tecnica della fusione in osso di seppia.

A partire dal Secondo Dopoguerra, maestri italiani come Afro, Nino Franchina, Gino Severini, Giuseppe Capogrossi, Umberto Mastroianni, Getulio Alviani, Giorgio De Chirico, si sono fatti interpreti del gioiello d’artista, grazie alla committenza di mercanti, galleristi e mecenati.

Una preziosa selezione è dedicata a pezzi unici di artisti di fama internazionale, che si sono confrontati con l’ambito orafo già dagli anni Quaranta: tra questi, Alexander Calder, Salvador Dalí, George Braque, Pablo Picasso, Max Ernst, Alicia Penalba, e alcuni esempi di gioielli realizzati da artisti contemporanei, quali Igor Mitoraj, Enrico Castellani, Giulio Paolini, Anish Kapoor.

Tema fondamentale dell’allestimento della mostra è la commistione tra arti maggiori e minori, coinvolgendo l’architettura di Palazzo Ducale con allestimenti scenici virtuali. Gioielli d’artista, pittura, scultura ed elementi architettonici dialogano sperimentando l’idea di un nuovo Rinascimento anche in chiave tecnologica.

Per info: www.gallerianazionalemarche.it

Immagine: Gio’ Pomodoro (1964; collana in oro puro, oro rosso, oro bianco, smeraldi, rubini; pezzo unico, collezione B. Pomodoro, Seravezza).

