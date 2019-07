Gli impressionisti della Johannesburg Art Gallery arrivano a Conegliano: in mostra opera da Monet in poi

Dopo aver fatto tappa a Monza e a Genova, prosegue il tour italiano dei capolavori della Johannesburg Art Gallery: dall’11 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020 saranno protagonisti della mostra Dagli impressionisti a Picasso. Capolavori della Johannesburg Art Gallery, allestita presso Palazzo Sarcinelli a Conegliano (Treviso). Titolo leggermente diverso rispetto a quello delle mostre di Monza e Genova, sostanza immutata: la rassegna porta in Veneto un nucleo di opere della galleria sudafricana costituitasi azie all’ingente apporto di donazioni fatte da collezionisti sudafricani sensibili all’arte, nell’intento di promuovere il museo come centro di aggregazione culturale di riferimento per il loro paese. Nucleo principale è il lascito di Lady Florence Phillips, grande collezionista che si assicurò capolavori di artisti europei che operarono tra la fine dell’Ottocento e la metà del Novecento.

La mostra di Conegliano porta a Palazzo Sarcinelli sessanta opere del periodo, e non si tratta solo di impressionisti come Claude Monet che, indubbiamente, sarà grande protagonista: si potranno vedere lavori di William Turner, Gustave Courbet, Paul Cézanne, Andy Warhol e molti altri. La mostra vuole pertanto essere anche uno strumento di interpretazione dell’evoluzione della pittura europea tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del secolo successivo. Obiettivo della mostra è poi anche quello di uscire dagli schemi classici di un’esposizione sugli impressionisti per indagare gli sviluppi che seguirono la loro rivoluzione.

Dagli impressionisti a Picasso. Capolavori della Johannesburg Art Gallery apre dal martedì al venerdì dalle 10 alle 19, il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 20. Per informazioni, visitare il sito www.artika.it.

Nell’immagine: Gustave Courbet, Le scogliere a Etretat (1869; olio su tela, 63 x 76 cm; Johannesburg, Johannesburg Art Gallery)

