In mostra a Bagnacavallo oltre 120 incisioni di Dürer per presentare le sue diverse anime

Scritto in data 21/09/2019, 11:42:39

Dal 21 settembre 2019 al 19 gennaio 2020 il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo accoglie la mostra Albrecht Dürer. Il privilegio dell’inquietudine, a cura di Diego Galizzi e Patrizia Foglia.

Sul filone espositivo del museo incentrato sugli artisti internazionali che attraverso la tecnica dell’incisione si sono fortemente espressi, dopo le rassegne dedicate a Francisco Goya e Max Klinger, si è inteso presentare al pubblico il “padre nobile” del pensiero grafico, Albrecht Dürer (Norimberga 1471 - 1528).

Volontà dei curatori è invitare i visitatori a incontrare le diverse anime di Dürer, sia come uomo che come artista, dato che la critica lo ha definito umanista, gotico, artigiano, teorico; tuttavia tutte le sue diverse anime sono intrinsecamente legate l’una all’altra e non è possibile separarle. Per lui l’incisione è il mezzo ideale per trasmettere una nuova iconografia, che sia sacra o profana; un modo moderno per dialogare con il suo tempo, con la sua contemporaneità. Attratto dall’arte rinascimentale italiana, era un ricercatore universale, continuamente disposto verso la ricerca teorica e scientifica per realizzare cose nuove.

In mostra il pubblico ha occasione di ammirare oltre 120 opere grafiche provenienti da collezioni pubbliche e private italiane: sono esposti il ciclo dell’Apocalisse, il Sant’Eustachio, il San Girolamo nello studio e il Cavaliere, la Morte e il Diavolo, oltre alla Melencolia I, suo grande capolavoro intriso di intellettualismo e persino di esoterismo.

Per info: www.museocivicobagnacavallo.it

Orari: Martedì e mercoledì dalle 15 alle 18; da venerdì a domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19; giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Chiuso il lunedì e i post festivi. Dal 26 al 29 settembre aperture serali straordinarie fino alle 23.30.

Ingresso gratuito.

Immagine: Albrecht Dürer, Melencolia I (1514; Pavia, Musei Civici)

In mostra a Bagnacavallo oltre 120 incisioni di Dürer per presentare le sue diverse anime