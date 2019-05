Palazzo Ducale di Urbino dedica una monografica a Raffaellino del Colle, fedele seguace di Raffaello

Scritto in data 28/05/2019, 12:10:30

Nelle Sale del Castellare del Palazzo Ducale di Urbino è visitabile fino al 13 ottobre 2019 la mostra Da Raffaello. Raffaellino del Colle, a cura di Vittorio Sgarbi.

Una mostra monografica dedicata a Raffaellino del Colle (Sansepolcro, 1495 – 1566), uno dei più fedeli e intelligenti seguaci di Raffaello (Urbino, 1483 – Roma, 1520). Con questa esposizione si dà infatti il via alle celebrazioni ad Urbino per il cinquecentenario della morte di Raffaello Sanzio.

La rassegna intende ripercorrere l’attività del maestro biturgense discepolo del “divin pittore” che, pur essendo stato largamente attivo nelle Marche, necessita ad oggi di una rivalutazione storica e di una maggiore divulgazione. Per la prima volta si ha la possibilità di ammirare riunite alcune delle sue opere più significative provenienti da chiese e musei di Roma, Cagli, Mercatello sul Metauro, Perugia, Piobbico, Sansepolcro, Sant’Angelo in Vado, Urbania, Urbino.

Il percorso espositivo è introdotto da due opere di Raffaello provenienti dalla raccolta dell’Accademia Nazionale di San Luca a Roma: una tavoletta, pressoché inedita, raffigurante la Madonna con il Bambino e l’affresco staccato con Putto reggifestone.

Da Raffaello. Raffaellino del Colle è promossa dal Comune di Urbino con il contributo della Regione Marche e del Comitato nazionale per la celebrazione dei cinquecento anni dalla morte di Raffaello ed è l’evento di apertura del nuovo ciclo di mostre diffuse tra Urbino, Fano e Pesaro in programma tra primavera ed estate, dal titolo Mostre per Leonardo e per Raffaello, nell’ambito delle celebrazioni promosse dal MIBAC per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci nel 2019 e di Raffaello Sanzio nel 2020.

Per info: www.mostreleonardoraffaello.it

Orari: Da maggio a settembre, da martedì a domenica e festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; ottobre, da martedì a giovedì dalle ore 10 alle 13, da venerdì a domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Biglietti (fino al 12 luglio)

Intero 7 euro

Ridotto A 5 euro per gruppi di minimo 15 persone, studenti universitari, possessori di tessera FAI, TOURING CLUB ITALIANO, COOP Alleanza 3.0 e precedenti Adriatica, Nordest, Estense, ISIC, ITIC, IYTC Card

Ridotto B 3 euro da 6 a 18 anni

Ingresso libero fino a 5 anni, soci ICOM, giornalisti accreditati, disabili e accompagnatore

Ph.Credit Claudia Cavallo

Palazzo Ducale di Urbino dedica una monografica a Raffaellino del Colle, fedele seguace di Raffaello